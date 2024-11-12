Таинственная незнакомка в красной кофте: полиция Братска ищет женщину, подозреваемую в краже

В минувшее воскресенье в Братске произошел инцидент с кражей в торговом центре на улице Янгеля, 120. Время с 19 до 20 часов стало роковым для владельца мужской борсетки, утратившего свои гаджеты на общую сумму более 20 тысяч рублей.
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