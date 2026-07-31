Личный опыт: во сколько обошлось путешествие во Вьетнам и на чем можно сэкономить

Пожалуй, самый животрепещущий вопрос, который возникает при планировании отпуска, касается финансов. Сколько же брать с собой? Спешу успокоить: Вьетнам остается одной из самых демократичных стран Юго-Восточной Азии, и это не просто слова.
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