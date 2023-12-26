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Январские пенсии и пособия по банковским картам в России будут выплачены досрочно

Январские пенсии и пособия по банковским картам в России будут выплачены досрочно

Большинство получателей пенсий и пособий получат январские выплаты уже в декабре.В графике выплат пенсий и социальных пособий перед Новым годом произойдут подвижки, которые в первую очередь коснутся тех, кто получает социальные выплаты на банковские карты.

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