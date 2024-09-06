Тюрьму «Кресты» в Санкт-Петербурге выставят на аукцион до конца года

Генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что в Санкт-Петербурге выставят на аукционе имущественный комплекс бывшей тюрьмы Кресты, в которой сидели поэт Иосиф Бродский и один из организаторов Октябрьской революции 1917 года Лев Троцкий.