Подмосковный Зарайск на время станет центром современного искусства

Фестиваль «Между прошлым и будущим» продлится до 12 ноября.фото: wikipedia.org/Шелковников Евгений--> С 7 октября по 12 ноября в Зарайске в Подмосковье пройдет масштабный фестиваль современного искусства «Между прошлым и будущим».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии