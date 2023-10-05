Подмосковный Зарайск на время станет центром современного искусства

Фестиваль «Между прошлым и будущим» продлится до 12 ноября.фото: wikipedia.org/Шелковников Евгений--> С 7 октября по 12 ноября в Зарайске в Подмосковье пройдет масштабный фестиваль современного искусства «Между прошлым и будущим».