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ГлагоL

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Подмосковный Зарайск на время станет центром современного искусства

Подмосковный Зарайск на время станет центром современного искусства

Фестиваль «Между прошлым и будущим» продлится до 12 ноября.фото: wikipedia.org/Шелковников Евгений--> С 7 октября по 12 ноября в Зарайске в Подмосковье пройдет масштабный фестиваль современного искусства «Между прошлым и будущим».

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