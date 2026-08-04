Эксперт Юрко усомнился в выполнении плана разоружения ХАМАС

План разоружения вооружённых группировок в секторе Газа содержит размытые формулировки, которые могут осложнить его выполнение, заявил научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексей Юрко в эфире Радио «Комсомольская правда».
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