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Аргументы и Факты

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Эксперт Юрко усомнился в выполнении плана разоружения ХАМАС

Эксперт Юрко усомнился в выполнении плана разоружения ХАМАС

План разоружения вооружённых группировок в секторе Газа содержит размытые формулировки, которые могут осложнить его выполнение, заявил научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексей Юрко в эфире Радио «Комсомольская правда».

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