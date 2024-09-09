Синнер о допинговом скандале: во время US Open я начал чувствовать себя лучше

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер после победы на Открытом чемпионате США (US Open) признался, что ему было сложно выступать после допингового скандала, однако во время турнира его состояние стало улучшаться.
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