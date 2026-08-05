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Юрист Виноградов: за упавшее на машину дерево может ответить УК

Юрист Виноградов: за упавшее на машину дерево может ответить УК

Член Общественной палаты России, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что ответственность за упавшее на автомобиль дерево может нести управляющая компания, ТСЖ, муниципальная служба или владелец частного участка.

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