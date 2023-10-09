Детский омбудсмен Алтайского края высказалась о скандале с мамой-инвалидом из Москвы

Москвичка встретилась с уполномоченной по правам ребенка в Алтайском крае Юлия Сталева, у которой двоих детей увезли из Москвы в Барнаул, встретилась с уполномоченным по правам ребенка в Алтайском крае Ольгой Казанцевой.