Песков: РФ должна сохранять равную дистанцию в палестино-израильском конфликте

Российской Федерации необходимо сохранять равную дистанцию в конфликте между Палестиной и Израилем. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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