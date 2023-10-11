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Песков: РФ должна сохранять равную дистанцию в палестино-израильском конфликте

Песков: РФ должна сохранять равную дистанцию в палестино-израильском конфликте

Российской Федерации необходимо сохранять равную дистанцию в конфликте между Палестиной и Израилем. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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