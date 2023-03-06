Клопп после 7:0 с «МЮ»: «Дело не в том, что «Ливерпуль» не хочет играть так весь сезон. У нас было 9-10 травм, а сейчас доступны почти все. Это главное отличие»

Юрген Клопп высказался после разгромной победы «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед» (7:0). – Верили ли вы, что команда может добиться подобного результата? – Слушайте, я знаю, что мы способны играть в хороший футбол, и я знаю, что мы можем играть лучше, чем в некоторых матчах этого сезона.