На морском участке КАД КЗС 21 апреля начнутся дорожные работы

Планируйте маршруты поездок заранее, работы продлятся до 23 апреля Дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений информирует о проведении дорожных работ по устранению дефектов дорожного покрытия с перекрытием полос движения на морском участке КАД КЗС.