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Петербургский дневник

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На морском участке КАД КЗС 21 апреля начнутся дорожные работы

На морском участке КАД КЗС 21 апреля начнутся дорожные работы

Планируйте маршруты поездок заранее, работы продлятся до 23 апреля Дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений информирует о проведении дорожных работ по устранению дефектов дорожного покрытия с перекрытием полос движения на морском участке КАД КЗС.

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