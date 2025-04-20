На морском участке КАД КЗС 21 апреля начнутся дорожные работы

Планируйте маршруты поездок заранее, работы продлятся до 23 апреля Дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений информирует о проведении дорожных работ по устранению дефектов дорожного покрытия с перекрытием полос движения на морском участке КАД КЗС.
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