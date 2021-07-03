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  • pavel eremeev
    Сыны погибели  предали Бога, да испытывает себя каждый, ибо много званых, да мало избранных.«Лучше не приезжа...
  • Владимир Алтайцев
    говно выплюнь из пасти, смепердишь сильно, мразь пиндосская.«Лучше не приезжа...
  • Владимир Алтайцев
    ты идиот.«Лучше не приезжа...

МИР Пилоты выжили после посадки грузового Boeing 737 на воду возле Гавайев

МИР Пилоты выжили после посадки грузового Boeing 737 на воду возле Гавайев

МИР Пилоты выжили после посадки грузового Boeing 737 на воду возле Гавайев KikaФедеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило, что грузовой самолет Boeing 737 совершил аварийную посадку у побережья Гавайев, оба пилота спаслись.

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