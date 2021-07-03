МИР Пилоты выжили после посадки грузового Boeing 737 на воду возле Гавайев KikaФедеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило, что грузовой самолет Boeing 737 совершил аварийную посадку у побережья Гавайев, оба пилота спаслись.
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