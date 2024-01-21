Путин 23 января заложит «ядерный остров»

23 января президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии по заливке первого бетона в основание четвёртого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» вместе с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, сообщил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.
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