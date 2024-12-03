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США выделят Украине до 825 миллионов долларов на устойчивость энергосистемы

США выделят Украине до 825 миллионов долларов на устойчивость энергосистемы

До 825 миллионов долларов Киев может получить от Вашингтона в рамках меморандума об обеспечении устойчивости энергосистемы Украины, который подписали украинский министр иностранных дел Андрей Сибига и госсекретарь США Энтони Блинкен.

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