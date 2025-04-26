Агкацев ценой травмы спас «Краснодар», новый скандал вокруг «Реала» и судей, поражение «Вашингтона» с голом Овечкина, Спортс’’ покажет ЧР по регби и другие новости

1. В стартовом матче 26-го тура Мир РПЛ «Динамо» Махачкала – «Краснодар» (2:3) выдалась огненная концовка.
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