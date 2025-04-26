Агкацев ценой травмы спас «Краснодар», новый скандал вокруг «Реала» и судей, поражение «Вашингтона» с голом Овечкина, Спортс’’ покажет ЧР по регби и другие новости

Победы «Ливерпуля» и «Реала», Пиастри выиграл в Джидде и лидирует в «Ф-1», поражения «МЮ», «Интера» и «Милана», «Трактор» в полуфинале Кубка Гагарина, Бардаков в «Колорадо» и другие новости