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Не только о футболе

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  • КУАТ
    Краснодар выстоял.Агкацев ценой тра...
  • Лена Мисько
    Л1 - 3 С1 - да СА - 2:3 СБ - 6′ Кобнан Дэвид 25′ Хоссейннежад 45′ Батчи 65′ Сперцян 86′ ЗиновичТОТО. РПЛ - 2024/...
  • Лена Мисько
    принятоТОТО. РПЛ - 2024/...

Агкацев ценой травмы спас «Краснодар», новый скандал вокруг «Реала» и судей, поражение «Вашингтона» с голом Овечкина, Спортс’’ покажет ЧР по регби и другие новости

Агкацев ценой травмы спас «Краснодар», новый скандал вокруг «Реала» и судей, поражение «Вашингтона» с голом Овечкина, Спортс’’ покажет ЧР по регби и другие новости

1. В стартовом матче 26-го тура Мир РПЛ «Динамо» Махачкала – «Краснодар» (2:3) выдалась огненная концовка.

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КУАТ
Краснодар выстоял.
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