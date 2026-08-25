А может, пора возвратить памятник Дзержинскому на его законное место перед главным зданием чекистов?

В декабре 1958 года на площади Дзержинского, ныне именуемой Лубянской, был воздвигнут монумент Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, спроектированный скульптором Евгением Вучетичем в соавторстве с архитектором Григорием Захаровым.
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