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Аргументы недели

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А может, пора возвратить памятник Дзержинскому на его законное место перед главным зданием чекистов?

А может, пора возвратить памятник Дзержинскому на его законное место перед главным зданием чекистов?

В декабре 1958 года на площади Дзержинского, ныне именуемой Лубянской, был воздвигнут монумент Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, спроектированный скульптором Евгением Вучетичем в соавторстве с архитектором Григорием Захаровым.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Волков
Пора ФСБ дать полномочия ВЧК
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4 н.
г
галина
Давно пора. И пора вернуть флаг, под которым побеждали наши деды и отцы.
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4 н.
ГТ
Галина Тарнавская
Да. следует вернуть памятник Дзержинского. Стыдно так топтать свою историю. Французы до сих пор поют свою&quot;Марсельезу&quot;.Великий урок.
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4 н.