‼️🇺🇦🔥Огромный пожар под Киевом: пылает логистический комплекс врага в Борисполе ▪️Ночью армия России нанесла повторный удар по вражескому логистическому комплексу, расположенному вблизи международного аэропорта Борисполь.
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