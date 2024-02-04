Avia.pro - Новости Ситуация с мигрантами и их интеграцией в российское общество вызывает некоторую обеспокоенность и вызывает вопросы, связанные с эффективностью программ развития.
Мигранты протоптали тропинку в силовые ведомства: “будут прикрывать и отмазывать своих?”.
Комментарии
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vladstamp
После окончания их надо отправлять служить на Родину. Запретить им работать в России.
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5 час.
Юрий Кувалдин
"Россию невозможно победить силой, но её можно уничтожить изнутри"! Доктрина Аллена Даллеса, директора ЦРУ , 1945 год. Вот видите-она уже в действии! Как говорится-процесс пошёл с помощью черномазых из Средней Азии и нашей властью! И тут, как говорили ранее, или мы их или они нас! У них движуха пошла!
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4 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
В стране бардак!
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2 час.
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