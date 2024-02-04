Мигранты протоптали тропинку в силовые ведомства: “будут прикрывать и отмазывать своих?”.

Юрий Кувалдин

"Россию невозможно победить силой, но её можно уничтожить изнутри"! Доктрина Аллена Даллеса, директора ЦРУ , 1945 год. Вот видите-она уже в действии! Как говорится-процесс пошёл с помощью черномазых из Средней Азии и нашей властью! И тут, как говорили ранее, или мы их или они нас! У них движуха пошла!