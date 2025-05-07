Президент Сербии заявил с Красной площади, что не опасается наказания от Евросоюза.Александр Вучич,прибывший в Москву вопреки угрозам ЕС, закрытию воздушного пространства соседних с Россией стран и даже недавно перенесенному недомоганию, дал интервью с Красной площади сербскому телевидению.