Бывший главком НАТО предрек возможный конец альянса в скором времени

Global Look Press/Oberhaeuser/www.imago-images Североатлантический альянс в скором времени может перестать существовать, заявил в эфире телеканала CNN бывший главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.
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