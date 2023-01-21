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Пропускная способность погранпереходов взята на особый контроль

Пропускная способность погранпереходов взята на особый контроль

Особое внимание контролю повышения пропускной способности погранпереходов поручил уделить первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе заседания штаба по транспортно-логистическим коридорам 21 января сообщает пресс-служба правительства в Telegram.

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