Пропускная способность погранпереходов взята на особый контроль

Особое внимание контролю повышения пропускной способности погранпереходов поручил уделить первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе заседания штаба по транспортно-логистическим коридорам 21 января сообщает пресс-служба правительства в Telegram.
Особое внимание контролю повышения пропускной способности погранпереходов поручил уделить первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе заседания штаба по транспортно-логистическим коридорам 21 января сообщает пресс-служба правительства в Telegram.
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