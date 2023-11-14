Формат Санкт-Петербургского международного культурного форума может измениться в 2024 году. Советник президента РФ Владимир Толстой отметил, что нынешнее мероприятие вызвало беспрецедентный интерес, при этом запрос на его проведение был и у зарубежных коллег, передает ТАСС.