Макрон распетушился на весь мир. Пинчук деликатно пояснил: "Следующий в очереди"

Президент Франции Эммануэль Макрон распетушился на весь мир, сделав ряд громких заявлений. Политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук деликатно пояснил, что теперь французский лидер "следующий в очереди".
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