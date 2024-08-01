Юки Кавамура, Никола Йокич и Яннис Адетокумбо – среди лучших баскетболистов второго игрового дня олимпийского турнира

В пятерку попали Юки Кавамура (Япония, 29 очков, 7 подборов, 6 передач), Ар Джей Барретт (Канада, 24+7+5), Виктор Вембаньяма (Франция, 18+11+6), Яннис Адетокумбо (Греция, 27+11+5), Никола Йокич (Сербия, 14+15+9).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Вице-спикер Госдумы Кузнецова: «Эта Олимпиада стала похоронами культурной Европы. Мы требуем извинений перед миллиардами христиан»
- Тебас недоволен открытием Олимпиады: «Использование образа «Тайной вечери» – оскорбление для христиан. Где уважение к религиозным убеждениям?»
- Уроженец Дагестана борец Абакаров стал знаменосцем Албании на открытии Олимпиады
Свежие комментарии