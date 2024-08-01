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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юки Кавамура, Никола Йокич и Яннис Адетокумбо – среди лучших баскетболистов второго игрового дня олимпийского турнира

Юки Кавамура, Никола Йокич и Яннис Адетокумбо – среди лучших баскетболистов второго игрового дня олимпийского турнира

В пятерку попали Юки Кавамура (Япония, 29 очков, 7 подборов, 6 передач), Ар Джей Барретт (Канада, 24+7+5), Виктор Вембаньяма (Франция, 18+11+6), Яннис Адетокумбо (Греция, 27+11+5), Никола Йокич (Сербия, 14+15+9).

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