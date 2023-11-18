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ФАС начала антикартельные проверки в отношении производителей яиц и куриного мяса

ФАС начала антикартельные проверки в отношении производителей яиц и куриного мяса

ФАС начала антикартельные проверки в отношении производителей яиц и куриного мяса Елена ГалицкаяВ рамках борьбы с ростом цен на продукцию в России, Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС) начала антикартельные проверки двенадцати производителей яиц и куриного мяса.

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