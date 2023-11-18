ФАС начала антикартельные проверки в отношении производителей яиц и куриного мяса Елена ГалицкаяВ рамках борьбы с ростом цен на продукцию в России, Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС) начала антикартельные проверки двенадцати производителей яиц и куриного мяса.