ФАС начала антикартельные проверки в отношении производителей яиц и куриного мяса Елена ГалицкаяВ рамках борьбы с ростом цен на продукцию в России, Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС) начала антикартельные проверки двенадцати производителей яиц и куриного мяса.
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