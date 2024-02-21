Смертельное нападение в Германии: Умер второй украинский подросток

В истории со смертельным нападением на украинских спортсменов в Германии появился ещё один погибший.По данным Readovka, второй подросток, получивший ножевые ранения во время нападения, скончался минувшей ночью в больнице.
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