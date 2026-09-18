Производитель «Хорнетов»: «Меня очень беспокоят новые технические решения русских»

Россия смогла решить проблему с навигацией своих дронов, возникшую после того, как им заблокировали доступ к использованию «Старлинков».
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