Обретение Иверской иконы Божьей Матери православные отмечают 25 февраля 2024 года Дарья ПивненкоВ день обретения Иверской иконы Божьей Матери, в православии отмечаемый ежегодно 25 февраля, в 2024 году этот святой момент приходится на воскресенье.