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Обретение Иверской иконы Божьей Матери православные отмечают 25 февраля 2024 года

Обретение Иверской иконы Божьей Матери православные отмечают 25 февраля 2024 года

Обретение Иверской иконы Божьей Матери православные отмечают 25 февраля 2024 года Дарья ПивненкоВ день обретения Иверской иконы Божьей Матери, в православии отмечаемый ежегодно 25 февраля, в 2024 году этот святой момент приходится на воскресенье.

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