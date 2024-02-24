Обретение Иверской иконы Божьей Матери православные отмечают 25 февраля 2024 года Дарья ПивненкоВ день обретения Иверской иконы Божьей Матери, в православии отмечаемый ежегодно 25 февраля, в 2024 году этот святой момент приходится на воскресенье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии