Лолита помогла пострадавшим жителям Курской области

Популярная российская певица Лолита Милявская решила помочь жителям Курской области. Она выразила благодарность известному блогеру Иде Галич, которая уже перевела средства на благотворительные цели в пострадавшие регионы.
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