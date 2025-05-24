Урчание в животе обычно возникает, когда человек голоден. Это нормально. Но если в животе урчит постоянно и громко, стоит поговорить с врачом — наверняка это симптом проблем пищеварением Урчание в животе у взрослых обычно является признаком голода – это нормальное явление, хотя и неприятное, особенно, если вы находитесь в общественном месте.