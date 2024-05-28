Army Recognition: замечен российский танк Т-90М с новым типом противодроновой защиты

Российская армия стала первопроходцем в плане массового дооборудования бронетехники для противодействия атакам вражеских дронов, хотя первые «мангалы» появились в подразделениях ЮВО до начала проведения спецоперации в качестве средства защиты от ударов ПТУР в верхнюю полусферу.
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