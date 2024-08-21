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Парламентская газета

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Си Цзиньпин отметил важность межпарламентского диалога

Си Цзиньпин отметил важность межпарламентского диалога

Обмены между законодательными органами являются неотъемлемой частью межгосударственных отношений. Об этом в ходе встречи с делегацией иностранных парламентариев заявил председатель КНР Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

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