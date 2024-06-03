Эксперт рассказал, стоит ли перезагружать компьютер и смартфон

Это будет хорошей профилактикой Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в интервью «РИА Новости» перед ПМЭФ-2024 поделился информацией о том, что перезагрузка компьютера или смартфона не навредит устройству, а, наоборот, поможет избавиться от вредоносных программ.