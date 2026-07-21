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Спорт Уик-Энд

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Экс-форвард «Зенита» в «Бенфике»: до конца сезона - за 6,1 млн евро с опцией выкупа за 30 млн

Экс-форвард «Зенита» в «Бенфике»: до конца сезона - за 6,1 млн евро с опцией выкупа за 30 млн

Нападающий Джон Дуран стал игроком «Бенфики», сообщается на официальном сайте команды. Португальский клуб взял 22-летнего колумбийца в аренду у «Аль-Насра» до конца сезона за 6,1 млн евро с опцией выкупа за 30 млн евро, сообщаетsport24.

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