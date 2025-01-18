Змеи, скорпионы, крокодилы: в России обновят список животных, запрещенных к содержанию в квартирах

В России обновят список животных, запрещенных к содержанию, пишет Парламентская газета, ссылаясь на проект постановления Правительства об утверждении перечня, который 17 января появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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