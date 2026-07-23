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Ланчпад на базе Robinhood Chain Pons анонсировал V2

Ланчпад на базе Robinhood Chain Pons анонсировал V2

Ланчпад Pons представил план обновления до V2, включающий кривую привязки на основе ETH, интеграцию с Uniswap V4, выплаты создателям токенов в ETH и поддержку токенизированных торговых пар с реальными активами.

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