Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

146 законопроектов в зоне ответственности: комитет Госдумы по охране здоровья подвёл итоги

146 законопроектов в зоне ответственности: комитет Госдумы по охране здоровья подвёл итоги

Комитет Госдумы по охране здоровья подвёл итоги работы: ключевые решения и планы. В пресс‑центре РИА Новости прошла пресс‑конференция, посвящённая итогам работы Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии