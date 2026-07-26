146 законопроектов в зоне ответственности: комитет Госдумы по охране здоровья подвёл итоги

Комитет Госдумы по охране здоровья подвёл итоги работы: ключевые решения и планы. В пресс‑центре РИА Новости прошла пресс‑конференция, посвящённая итогам работы Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья.
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