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Это долгожданная революция в энергетике? Учёным из США впервые удалось провести реакцию ядерного синтеза

Это долгожданная революция в энергетике? Учёным из США впервые удалось провести реакцию ядерного синтеза

Учёные в США впервые в истории успешно провели реакцию ядерного синтеза.  Как сообщают различные источники, учёные из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии провели реакцию синтеза, получив больше энергии, чем было затрачено.

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