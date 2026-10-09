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Царьград

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В Казани 14-летний школьник угнал машину и устроил гонки с полицией: В машине находились его трёхлетний брат и сестра-подросток

В Казани 14-летний школьник угнал машину и устроил гонки с полицией: В машине находились его трёхлетний брат и сестра-подросток

В Казани 14-летний школьник угнал мамину Kia Rio и отправился кататься с младшими братом и сестрой. Во время поездки подросток выезжал на встречную полосу, проезжал перекрёстки на красный свет и пытался скрыться от ДПС.

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