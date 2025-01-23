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Как сопротивлялись либеральные "элиты" на Урале: Полпред президента Артём Жога рассказал "без купюр"

Как сопротивлялись либеральные "элиты" на Урале: Полпред президента Артём Жога рассказал "без купюр"

Царьград Фото: Igor Kharitonov/AiF/Globallookpress Полпред президента России Артём Жога рассказал о сопротивлении либеральных "элит" на Урале.

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Комментарии
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Константин Линьков
Из рук его боевых заслуг получил он власть! У тебя что то не так?
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7 час.
Лш
Лариса шумбасова
Да уж либералы на Урале привыкли жить на стипендию от Сороса , очень даже им чудесно было !!! А тут Жога им палки ставит . Вот еще бы центр закрыл там , рассадник поганый и разогнал бы единомышленников европейских , и гнал оттуда всех ошарошек американских .
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5 час.
Катерина
Ты  убейся  об  стенку. А  Жога  полюбит  Урал.
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4 час.

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