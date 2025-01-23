Как сопротивлялись либеральные "элиты" на Урале: Полпред президента Артём Жога рассказал "без купюр"

Из рук его боевых заслуг получил он власть! У тебя что то не так?

Лш

Лариса шумбасова

Да уж либералы на Урале привыкли жить на стипендию от Сороса , очень даже им чудесно было !!! А тут Жога им палки ставит . Вот еще бы центр закрыл там , рассадник поганый и разогнал бы единомышленников европейских , и гнал оттуда всех ошарошек американских .