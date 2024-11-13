Economist оценило положение ВСУ в ДНР, Запорожской и Курской областях

Британский журнал Economist оценил положение ВСУ в ДНР, Запорожской и Курской областях. «В Курахово российские силы превосходят украинские по численности по крайней мере в шесть раз, и отступление украинцев кажется неизбежным в ближайшее время.
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