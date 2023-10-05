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Трамп призвал власти США прекратить военную помощь Украине, пока Европа не будет платить наравне

Трамп призвал власти США прекратить военную помощь Украине, пока Европа не будет платить наравне

Политик указал, что разница в тратах Вашингтона и Брюсселя — 175 миллиардов долларовБывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна должна перестать оказывать финансовую помощь Киеву до тех пор, пока Европа не потратит столько же на поддержку Украины.

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