Трамп призвал власти США прекратить военную помощь Украине, пока Европа не будет платить наравне

Политик указал, что разница в тратах Вашингтона и Брюсселя — 175 миллиардов долларовБывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна должна перестать оказывать финансовую помощь Киеву до тех пор, пока Европа не потратит столько же на поддержку Украины.