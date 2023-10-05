Трамп призвал власти США прекратить военную помощь Украине, пока Европа не будет платить наравне

Политик указал, что разница в тратах Вашингтона и Брюсселя — 175 миллиардов долларовБывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна должна перестать оказывать финансовую помощь Киеву до тех пор, пока Европа не потратит столько же на поддержку Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии