🇬🇧🇪🇺 Новое прочтение фразы sex, drugs, rock’n’roll от британских экономистов Стабильно раз в несколько месяцев (а то и чаще) в СМИ возникает дискуссия о легализации наркотиков в развитых странах.
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🇬🇧🇪🇺 Новое прочтение фразы sex, drugs, rock’n’roll от британских экономистов Стабильно раз в несколько месяцев (а то и чаще) в СМИ возникает дискуссия о легализации наркотиков в развитых странах.
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