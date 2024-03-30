МО показало кадры ликвидации района ремонта техники 32-й мехбригады ВСУ

Минобороны России в субботу, 30 марта, опубликовало кадры уничтожения района восстановления боеспособности подразделений 32-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) двумя ракетами комплекса «Искандер».
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