Ещё недавно технологический прогресс считался одним из главных двигателей американского благополучия.
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