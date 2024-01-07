Армия Германии год не может понять, чьи дроны следят за обучением ВСУ

REUTERS/Liesa Johannssen Неизвестные дроны более года следят за тренировками армий Германии и Украины на полигонах бундесвера, однако немецкое командование не может установить, кому они принадлежат, пишет немецкая газета Bild.
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