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Армия Германии год не может понять, чьи дроны следят за обучением ВСУ

Армия Германии год не может понять, чьи дроны следят за обучением ВСУ

REUTERS/Liesa Johannssen Неизвестные дроны более года следят за тренировками армий Германии и Украины на полигонах бундесвера, однако немецкое командование не может установить, кому они принадлежат, пишет немецкая газета Bild.

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