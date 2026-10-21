МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали ранее судимую приезжую из Красноярского края, которая в сетевом магазине в Москве набрала полный рюкзак косметики, а потом скрылась, не оплатив товар.
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