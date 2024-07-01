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Токаев: Казахстан создает нужные условия для углубления отношений с Китаем

Токаев: Казахстан создает нужные условия для углубления отношений с Китаем

Казахстан собирается активно развивать отношения с КНР, а также ставит одной из целей взаимодействия двух стран рост взаимного товарооборота до $100 млрд, сообщил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

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