Токаев: Казахстан создает нужные условия для углубления отношений с Китаем

Казахстан собирается активно развивать отношения с КНР, а также ставит одной из целей взаимодействия двух стран рост взаимного товарооборота до $100 млрд, сообщил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
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