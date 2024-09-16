Украинские военные обстреляли Белгород – есть пострадавшие, повреждены жилые дома и автомобили Для всех жителей Белгородской области сегодня утром была объявлена ракетная опасность.
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Украинские военные обстреляли Белгород – есть пострадавшие, повреждены жилые дома и автомобили Для всех жителей Белгородской области сегодня утром была объявлена ракетная опасность.
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